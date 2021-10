Polacy nie chcą już motorowerów. Wolą duże i drogie motocykle

Dotyczą one mniejszych i tańszych modeli. We wrześniu 2021 r. zarejestrowano 1097 nowych motorowerów, co oznacza spadek o 29,3 proc. względem poprzedniego roku. Jeszcze bardziej znaczące jest to, że jest to najniższy wynik przynajmniej od 2005 r., gdy PZPM rozpoczął zbieranie danych.