Piotr Liroy-Marzec pyta o mierniki prędkości. Chce rozliczyć ministerstwo

Nowe mierniki laserowe policji nie są zgodne z wymogami prawnymi - informuje Piotr Liroy-Marzec w interpelacji do MSWiA. Poseł pyta o liczbę tych urządzeń i koszt ich zakupu. Niedługo nie będzie to miało znaczenia. Nowe prawo "zaklepie" wszystkie urządzenia.

Ciekawość posła

Skoro policja do około 600 sztuk laserowych mierników prędkości dołożyła niedawno 200 egzemplarzy mierników LTI 20/20 TruCAM z rejestracją obrazu, to chyba nie zamierza dużo robić w związku z wyrokami w przytoczonych przez posła sprawach. Zresztą wiele wskazuje na to, że nic robić nie będzie musiała, bo niebawem legalność mierników nie będzie budziła wątpliwości.

Nowe prawo po stronie policji

W czym problem?

Potwierdził to zamojski sąd, który w 2014 r. uniewinnił kierowcę namierzonego laserowym miernikiem z dużej odległości. Wiązka lasera jest w urządzeniu emitowana przez układ optyczny znajdujący się poniżej celownika. Oznacza to, że punkt celowniczy jest zbieżny z wiązką lasera tylko w poziomie. W pionie zachodzą jednak przesunięcia .

Nawet jeśli policjant wykonuje swoją pracę w dobrej wierze, może się mylić co do tego, którego samochodu dotyczy pomiar. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, "W sytuacji zatem przyjęcia ustaleń wskazujących na to, że przed pojazdem obwinionego poruszał się inny pojazd, zaś pomiar był dokonywany na płaskim i prostym odcinku drogi z odległości 500-700 m, to pomiar prędkości pojazdu obwinianego A.C. był w praktyce niemożliwy, chyba że odległość od pojazdu poprzedzającego wynosiłaby co najmniej około 100 m".