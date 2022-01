Nowe silniki, nowe modele i w końcu napęd elektryczny. MV Agusta ma ambitne plany

W podstawowej wersji nowa jednostka napędowa ma oferować 121 KM przy 10 000 obr./min i 102 Nm przy 7000 obr./min, co ma pozwalać na bezproblemowe rozpędzenie się do 240 km/h. Jest to o 11 KM więcej niż bazowa odmiana silnika 800. Można się domyślić, że wzorem mniejszej konstrukcji, tak też nowa jednostka napędowa będzie oferowana również w bardziej podkręconej wersji. Co ważne pod kątem przyszłych norm emisji spalin, Sardarov zapowiada, że nowy silnik będzie bardzo wydajny i ekologiczny.