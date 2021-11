Od razu dwa nowe modele. MV Agusta Lucky Explorer 9.5 i 5.5 są zupełnie inne

MV Agusta Lucky Explorer 5.5 to już zupełnie inna historia. Jest to efekt współpracy włoskiej marki z chińską firmą Qianjiang. Oznacza to, że ten nowy motocykl to tak naprawdę QJMotor SRT 500, a jeszcze ważniejsze, że jest to też bliźniak popularnego we Włoszech Benelli TRK 502. Co ma zatem przekonać klientów do wyboru droższej maszyny z salonu MV Agusty?