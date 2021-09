MV Agusta Brutale 1000 RS to tańsza i wygodniejsza wersja mocarnego nakeda

Choć zmiany mogą wydawać się nie tak duże, to przełożyły się na znaczną różnicę ceny. MV Agusta Brutale 1000 RS kosztuje 25 500 euro (ok. 116 tys. zł), jest to zauważanie mniej niż w przypadku wersji RR wycenionej na 32 300 euro (ok. 147 tys. zł). To pomogło też uzupełnić sporą dziurę pomiędzy topowym nakedem a słabszym Brutale 800. MV Agusta Brutale 1000 RS oferowana jest w innych niż RR malowaniach: czerwono-czarnym i szaro-czarnym.