MV Agusta Rush 1000 również w 2021 r. Przeszła niewielkie zmiany

MV Agusta Rush 1000 to nietypowy flagowiec. Nie jest to motocykl sportowy, a naked. Tak naprawdę jest to specjalna wersja modelu Brutale 1000 RR. Wyróżnia się zmienioną stylistyką (m.in. okrągłym przednim światłem, zabudowaną tylną felgą czy innym tyłem) i zadebiutowała w 2020 r. jako limitowana seria 300 motocykli. Teraz włoska marka poinformowała, że w 2021 r. powstanie kolejne 300 egzemplarzy.