Nowe Suzuki GSX-S1000. Topowy naked marki z Hamamatsu zmienił nie tylko wygląd

Zacznijmy zatem ot tego, co jest najbardziej widoczne. Stylistyka Suzuki GSX-S1000 zmieniła się całkowicie. Jest dużo nowocześniej, z przodu znalazły się światła złożone z trzech LED-owych modułów , które są najbardziej charakterystycznym elementem w wyglądzie japońskiego nakeda . Jednak to nie jedyna zmiana wizualna, która przekłada się też na stronę praktyczną.

Zbiornik paliwa urósł i mieści teraz 19 l, co zapewnia deklarowany zasięg 312 km. O komfort podczas długiej jazdy dba natomiast wygodniejsze siedzenie. Na ergonomię jazdy wpływa też szersza o 23 mm kierownica .

Nie jest niespodzianką, że suzuki dostało nowy silnik – trzeba było go dostosować do normy Euro 5. Miłym zaskoczeniem jednak jest fakt, że czterocylindrowa jednostka o pojemności 999 cm3 nie tylko nie straciła na tym mocy, a nawet nieco zyskała – generuje 152 KM przy 11 000 obr./min(wcześniej było to 150 KM przy 10 000 obr./min). Maksymalny moment obrotowy wynosi 106 Nm przy 9250 obr./min.