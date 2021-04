KTM 1290 Super Duke RR wyprzedany w 48 minut. Pozostaje liczyć, że ktoś zrezygnuje

KTM 1290 Super Duke RR to limitowana do 500 sztuk wersja topowego austriackiego nakeda. Mimo zastosowania licznych drogich opcji, klienci rzucili się do składania zamówień i wszystkie egzemplarze zarezerwowano w 48 godzin. Powstała lista oczekujących mających nadzieję, że ktoś zrezygnuje z zamówienia.

KTM 1290 Super Duke RR Źródło: Materiały prasowe , Fot: KTM