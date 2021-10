MV Agusta Superveloce Ago to hołd dla mistrza. Limitowany model pasuje idealnie

MV Agusta Superveloce Ago powstanie w liczbie 311 egzemplarzy, co związane jest z liczbą zwycięstw, jakie Agostini odniósł w swojej karierze. Chętni na tę edycję specjalną będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni, gdyż kosztuje ona 32 100 euro (ok. 148 tys. zł), czyli znacznie więcej od podstawowego Superveloce 800, które wycenione jest na 20 700 euro (ok. 95 tys. zł).