Limitowana MV Agusta Brutale 1000 Nurburgring to najbardziej ekstremalna wersja

Za napęd odpowiada ten sam co w standardowych odmianach RS i RR silnik. Jest to czterocylindrowa, rzędowa jednostka o pojemności 998 cm3. Przy drogowym wydechu generuje ona 208 KM przy 13 000 obr./min, a torowy układ Arrow podnosi moc do 215 KM przy 13 200 obr./min. Maksymalny moment obrotowy to 116,5 Nm przy 11 000 obr./min. Jeśli chodzi o osiągi, to MV Agusta podaje tylko, że motocykl ten rozpędza się do ponad 300 km/h. Ilu dokładnie? Tego nie wiadomo.