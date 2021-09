MV Agusta F3 RR to nowy bezkompromisowy sportowiec z Włoch

Dodatkową nowością jest pakiet Racing Kit, który obejmuje wyścigowy wydech firmy Akrapovic oraz zmieniony program silnika. Standardowo AV Agusta F3 RR z 3-cylindrowego silnika o pojemności 798 cm3 generuje 147 KM przy 13 000 obr./min, ale z torowym pakietem wartość ta rośnie do 155 KM przy 13 250 obr./min. W obu przypadkach maksymalny moment obrotowy to 88 Nm przy 10 100 obr./min. Dodatkowo wydech opcji Racing Kit zmniejsza masę motocykla ze 173 kg do 165 kg.