Wygląda jak klasyk, a jest naszpikowany elektroniką. MV Agusta prezentuje nowe Superveloce

MV Agusta nazywa swój model Superveloce przedstawicielem gatunku neoklasyków i chyba trudno o lepsze określenie. Motocykl ten łączy inspirowaną maszynami sportowymi sprzed ponad pół wieku sylwetkę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi , których można by nawet się nie spodziewać po tak małym producencie. Model Superveloce sprzedawany jest dopiero rok, ale już przeszedł spore zmiany.

Jak łatwo się domyślić, pierwszą z nich było dostosowanie silnika do normy emisji spalin Euro 5 . Zmiany w jednostce napędowej objęły między innymi zawory, wał korbowy czy komputer sterujący jej pracą. Choć moc maksymalna trzycylindrowej konstrukcji o pojemności 798 cm3 nadal wynosi 148 KM , to MV Agusta chwali się, że udało się poprawić jej osiągi dzięki temu, że teraz przebieg krzywych mocy i momentu obrotowego jest bardziej liniowy. W efekcie uzyskano lepszą reakcję na dodawanie gazu, a motocykl jest łatwiejszy w opanowaniu.

Wiele o nowoczesności MV Agusty Superveloce mówi też GPS i Bluetooth znajdujące się na pokładzie. A raczej to, co się z nimi wiąże. Po połączeniu smartfonu z motocyklem za pomocą aplikacji można sterować wieloma ustawieniami maszyny – np. trybami jazdy, ogranicznikiem prędkości, pracą systemu quickshifter czy odpowiedzią silnika na ruch manetką gazu. Do tego można planować trasy i korzystać z nawigacji. Podczas wycieczek możliwe jest rejestrowanie nie tylko drogi, jaką się jechało, ale też całej telemetrii (od prędkości po przechyły motocykla), a następnie dzielenie się tym z innymi właścicielami motocykli MV Agusta. Oczywiście informacje ze smartfonu są wyświetlane na 5,5-calowym ekranie jednośladu. Dodatkowo darmowo można korzystać z aplikacji MV Green Box, która pokazuje lokalizację motocykla – gdy zapomni się, gdzie się zaparkowało lub w razie kradzieży.