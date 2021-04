Topowy maksiskuter Kymco AK 550i w nowej wersji. Podano cenę

Kymco zaprezentowało nową wersję skutera AK 550i, dostosowaną do normy emisji spalin Euro 5. Maszynę napędza dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności 550,4 cm3, którego maksymalna moc wynosi 53,5 KM, a maksymalny moment obrotowy to 55,6 Nm przy 5500 obr./min. Po modyfikacjach wartości te nie uległy zmianie, więc cały czas jest to jeden z najmocniejszych i najszybszych skuterów na rynku.