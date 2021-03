Debiutuje odświeżone Kymco Like 125 Sport. Pojedziesz nawet z "prawkiem" kat. B

Kymco Like 125 to skuter w stylu retro zaprojektowany przez Massimo Zaniboniego, a więc nawiązuje do włoskich tradycji nie tylko wyglądem, ale też pochodzeniem jego twórcy. Kymco Like 125 Sport natomiast z jednej strony zachowuje wiele linii i kształtów oryginału, ale z drugiej wygląda bardziej nowocześnie. Ma też mniej chromowanych elementów.