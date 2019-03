Najgorsze województwa i najniebezpieczniejsi kierowcy. Policyjny raport pokazuje sytuację w Polsce

W województwie kujawsko-pomorskim wypadki drogowe są najbardziej niebezpieczne. Statystycznie to młodszy kierowca częściej zabija starszego zmotoryzowanego lub pieszego. Najnowszy raport policji na temat sytuacji w 2018 r. pokazuje realia polskich dróg.

W kraju i w województwach

Gdzie jest najbezpieczniej, a gdzie ryzyko podróżowania jest największe? O tym, jak sytuacja przedstawia się w poszczególnych województwach, najlepiej informuje nas wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 100 wypadków. Najwyższy jest on w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie wynosi 17,6 . Zła sytuacja jest również w woj. podlaskim (15,2) oraz woj. lubelskim (14,7).

W pozostałych województwach jest to odpowiednio: 11,9 w woj. lubuskim, 11,5 w woj. opolskim, 10,9 w woj. mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz zachodnipomorskim, 9,5 w woj. dolnośląskim, 8,4 w woj, podkarpackim, 8,1 w woj. wielkopolskim, 6,8 w woj. śląskim, 6,6 w woj. małopolskim, 6,1 woj. łódzkim i 5,8 w woj. pomorskim.

Statystyczny polski wypadek

Statystyczny polski wypadek ma miejsce w lipcu lub październiku, w terenie zabudowanym, przy dobrych warunkach atmosferycznych. Jeśli do wypadku dochodzi na drodze krajowej, zwykle jest to DK nr 7. Jeśli ma miejsce na autostradzie, jest to A4.