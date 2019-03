Nie będzie pierwszeństwa dla pieszych. Zdaniem ministerstwa to niebezpieczne

Rząd nie zmieni przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych na przejściach. Odroczenie zmiany przepisów resort tłumaczy troską o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Przejście powinno być dla pieszych azylem. U nas bywa pułapką (East News, Fot: Artur Szczepanski/REPORTER)

Piesi nie uzyskają pierwszeństwa już przed wkroczeniem na "zebrę", informuje "Rzeczpospolita". W lutym pracą nad taką propozycją rozpoczęła sejmowa komisja do spraw petycji. Sprawa została skierowana do premiera, a dziś wiadomo, że rząd na razie nie chce wprowadzać zmian. Propozycja trafia do zamrażarki głównie z powodu niskiej kultury polskich kierowców. MSWiA obawia się, że nowe prawo po prostu nie byłoby respektowane, co mogłoby doprowadzić do wzrostu wypadków na przejściach dla pieszych.

Informacja o odłożeniu zmian na bliżej nieokreśloną przyszłość z pewnością ucieszy część kierowców. Tak naprawdę jednak zmiana prawa w kierunku udzielenia pieszym pierwszeństwa przed "zebrą" jest koniecznością. Statystyki są przerażające. Dziś co piąty pieszy ginący w Unii Europejskiej umiera na polskich drogach. W 2018 r. w Polsce doszło do niespełna 4 tys. wypadków na przejściach dla pieszych. Zginęło w nich 285 osób, a 3,9 tys. zostało rannych.

Zdecydowana większość europejskich państw przyznała pierwszeństwo pieszym jeszcze przed wejściem na jezdnię. Mimo to, a najprawdopodobniej właśnie dlatego, rzadziej dochodzi tam do tragedii z udziałem niechronionych uczestników ruchu. Zmiana prawa w Polsce jest koniecznością, ale muszą poprzedzić je dwie akcje zakrojone na szeroką skalę.

Pierwszą z nich jest dostosowanie infrastruktury przejść dla pieszych do europejskich standardów. Dziś wiele takich miejsc jest źle oświetlonych. Łatwo spotkać przejścia, na których malowanie pasów jest tak zniszczone, że w razie opadów deszczu czy nocą jest niemal niewidoczne. Nie brakuje nieuregulowanych światłami przejść na ruchliwych drogach o dwóch pasach ruchu w jedną stronę czy miejsc, w których piesi wchodzą na "zebrę" bezpośrednio zza żywopłotu lub pnia drzewa.

Kolejnym działaniem, które musiałoby poprzedzić zmianę przepisów, jest potężna akcja edukacyjna skierowana zarówno do kierowców, jak i do pieszych. Wciąż wielu zmotoryzowanych wyprzedza przed przejściami dla pieszych czy omija pojazd, który zatrzymał się, by przepuścić ludzi przez przejście, nie widząc w tym żadnego wykroczenia. Piesi musieliby się też nauczyć, że choć zyskują pierwszeństwo, przed wejściem na "zebrę" muszą upewnić się, że zostanie im ono udzielone.