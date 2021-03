Motocykliści jeżdżący bez uprawnień to plaga polskich dróg. Zobacz, co za to grozi

Powodem też może być fakt, że na kategorię A wymagane jest ukończenie 24. roku życia, a niektórym spieszy się do dużych i mocnych maszyn. Zapewne nie brakuje też osób, które stwierdzają, że zaczną jeździć, a prawo jazdy zrobią później – jak będą miały czas i pieniądze – ale w końcu przyzwyczajają się to jazdy bez uprawnień.

Do mediów przebijają się też policyjne pościgi, o których informują sami funkcjonariusze. Często okazuje się, że motocykliści, którzy nie zatrzymali się do kontroli, nie mieli oni odpowiednich uprawnień i właśnie dlatego zaczęli uciekać. Na podstawie tego można odnieść wrażenie, że naprawdę spora grupa motocyklistów jeździ bez prawa jazdy na jednoślad (choć posiada uprawnienia na samochód). Policyjne statystyki to potwierdzają.