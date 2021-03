18-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją. Zobacz, gdzie wjechał

Policjanci z mazowieckiej grupy Speed w miejscowości Wawrzyszów chcieli zatrzymać motocyklistę do kontroli. Ten jednak się nie zatrzymał i zaczął uciekać przed policyjnym BMW. Mężczyzna jadący yamahą o mało nie potrącił pieszych, a następnie próbował zgubić ścigający go radiowóz na polnych drogach. Policjanci nie dali za wygraną i w końcu zatrzymali motocyklistę. Okazało się, że 18-latak nie ma uprawnień do prowadzenia motocykli i dlatego nie chciał zatrzymać się do kontroli. Jednak teraz konsekwencje mogą być dużo poważniejsze. Odpowie on nie tylko za brak prawa jazdy i popełnione wykroczenia, ale też za ucieczkę przed policją, co jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rozwiń