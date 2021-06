Ministerstwo o "zakręcie śmierci" - to wina kierowców, że mają wypadki

"Zakręt śmierci" jest zatem tworem tymczasowym, jednak trwającym już całkiem długo. Nie ma co liczyć na zmianę sytuacji do czasu wybudowania węzła drogowego. Będzie to etapem prac przy odcinku drogi ekspresowej S1 z Mysłowic do Bielska-Białej. Krytyczny dla likwidacji "zakrętu śmierci" jest odcinek S1 III Danowice- węzeł Suchy Potok. Jak informuje ministerstwo, aktualnie jest on na etapie projektowania, a planowana data ukończenia to czwarty kwartał 2023 r.