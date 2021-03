Polski "zakręt śmierci". Ponad 100 wypadków każdego roku

Na kwestię tego niebezpiecznego miejsca na polskiej mapie drogowej zwróciła posłanka Małgorzata Pępek (PO). Napisała interpelację do ministra infrastruktury, opisując felerny zakręt i pytając, czy w najbliższym czasie zostanie zrobione coś, co poprawi bezpieczeństwo na "zakręcie śmierci". Jak czytamy w interpelacji, w 2019 r. w miejscu tym miało miejsce ponad 100 zdarzeń drogowych i w 2020 r. liczba ta była podobna .

O tym, jaki rodzaj wypadków ma tam miejsce, można przekonać się, patrząc na mapę Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na pięć sytuacji oznaczonych na samym łuku drogi jedna to najechanie samochodu na stojący tam inny pojazd, natomiast pozostałe cztery to wypadki motocyklistów (w jednym udział brały nawet dwa jednoślady). Jak łatwo się domyślić, były to wypadnięcia z drogi i wywrotki.

Zakręt jest oznakowany i obowiązuje na nim ograniczenie do 60 km/h, jednak jak widać, nie brakuje osób, które jadą tam szybciej lub nie dostosowują prędkości w sytuacji, gdy droga jest śliska. W przypadku motocyklistów jest to natomiast wyjątkowo niebezpieczne. Dlatego posłanka Małgorzata Pępek pyta w interpelacji o możliwość pokrycia nawierzchni powłoką antypoślizgową lub zamontowania fotoradaru .

Skąd w ogóle w na "eskpresówce" w Bielsku-Białej tak ostry zakręt? Choć wygląda on absurdalnie, to wytłumaczenie jest proste – w przyszłości ma tam być skrzyżowanie dróg S1 i S52, a "zakręt śmierci" to zjazd, który stanie się częścią dużego węzła. Zatem jest to tymczasowe rozwiązanie. Problem polega jednak na tym, że ta "tymczasowość" istnieje już od wielu lat i szybko się nie skończy.