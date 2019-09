Kierowcy masowo nie zatrzymują się na zielonej strzałce. Mandaty mogą sypać się tysiącami

Najczęściej popełnianym przez kierowców wykroczeniem jest przekroczenie prędkości – tak przynajmniej można wnioskować, patrząc na policyjne statystyki. Problem polega na tym, że najczęściej funkcjonariusze kontrolują tylko prędkość, nie pilnując innych przepisów. Postanowiłem sprawdzić, co by się stało, gdyby policja wystawiała mandaty za niezatrzymanie się przed zieloną strzałką.

Wystarczył krótki spacer do najbliższego skrzyżowania i chwila obserwacji, aby wyciągnąć wnioski. Kierowców, którzy faktycznie zatrzymali się przed zieloną strzałką w ciągu kilkudziesięciu minut obserwacji, można policzyć na palcach jednej ręki. Niektórzy zwalniali, powoli wjeżdżając na przejście, inni zatrzymywali się już na nim, widząc zbliżającego się pieszego, ale kierowców, którzy wykonali wszystko poprawnie, zgodnie z literą prawa, było zaskakująco niewielu .

Nie brakowało też osób, które zupełnie za nic miały kwestię bezpieczeństwa. Nawet nie zwalniały, mijając zieloną strzałkę, a wielu tak się spieszyło, że przejeżdżali nawet po jej zgaśnięciu. Ciekawe, czy gdyby ich zapytać, czy jeżdżą na czerwonym świetle, to by w ogóle byli świadomi, że robią to bez mrugnięcia okiem.