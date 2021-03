WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne honda + 2 nakedużywany motocykl Szymon Jasina Wczoraj, 15-03-2021 16:00 Honda Hornet – klasyczny naked, który stał się kultowym Przepis na stworzenie Hondy Hornet, czyli CB600F, był tak typowy, jak to tylko możliwe. Wzięto model sportowy, zdjęto wszystkie owiewki i zamontowano okrągłe przednie światło. Efekt był tak dobry, że utrzymał się na rynku kilkanaście lat i dziś należy do najpopularniejszych modeli na rynku wtórym wśród nakedów. Share Honda CB600F Hornet Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Arpingstone Honda CB600F Hornet zadebiutowała w 1998 r. w Europie, gdzie do dziś jej nazwa jest kultowa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Amerykanie nie mieli tyle szczęścia, gdyż w USA nazwa Hornet była cały czas zarezerwowana przez AMC i za Oceanem naked ten pozostał trochę bardziej bezduszną Hondą CB600F. Jednak u nas wystarczy powiedzieć Hornet i od razu każdy motocyklista wie, o czym mowa. Mówiąc o genezie tej maszyny, trzeba wspomnieć o sprzedawanym w Japonii od 1996 r. modelu CB250F Hornet. "600-tka" powstała poprzez włożenie silnika ze sportowego motocykla CBR600F właśnie do japońskiego Horneta, który mocniejszemu bratu przekazał nie tylko swoją konstrukcję, ale też nazwę. Motocykl ten charakteryzował się całkowitym brakiem owiewek, wyprofilowanym bakiem, okrągłym reflektorem i wydechem poprowadzonym z prawej strony wysoko pod siedziskiem. Osiągi Hondy CB600F Hornet Ten minimalistyczny wygląd może się podobać, ale za sukcesem Hondy CB600F Hornet stało coś więcej – osiągi. Choć był to miejski naked, to oferował sporą moc. Już w przypadku "250-tki", mimo jej niedużego silnika, motocyklista dostawał do dyspozycji 40 KM generowanych z czterech małych cylindrów. Mocniejszy motocykl, który miał zawojować Europę (co mu się udało), napędzany był czterocylindrową jednostką o pojemności 599 cm3. Początkowo generowała ona maksymalną moc 94 KM przy 12 000 obr./min. i maksymalny moment obrotowy równy 62 Nm przy 9500 obr./min. Takie parametry zapewniały ważącemu z płynami 196 kg nakedowi niezłe osiągi. Z czasem silnik Hondy Hornet był ulepszany i jego moc rosła do 95 i 97 KM, ale największa zmiana miała miejsce w 2007 r., gdy zastosowano silnik o tej samej pojemności 599 cm3, ale o nieco większej średnicy i mniejszym skoku. Wtedy też gaźnik został zastąpiony wtryskiem elektronicznym. W efekcie tych zmian silnik stał się bardziej ekologiczny (spełniał normę Euro 3), ale też zyskał trochę mocy i osiągał teraz 102 KM przy 12 000 obr./min. Kilkanaście lat Hondy CB600F Hornet Honda CB600F Hornet była oferowana przez kilkanaście lat, a to oznaczało, że w tym czasie motocykl ten przeszedł kilka większych i mniejszych zmian. Już po dwóch latach przednie koło zostało zmienione z rozmiaru 130/70ZR16 na bardziej popularny 120/70ZR17 (z tyłu od początku było to 180/55ZR17). Zmniejszono też wtedy skok tylnego zawieszenia, a przedniego trzy lata później. Co ciekawe, przez lata nieco zwiększono pojemność zbiornika paliwa – z początkowych 16 l, przez 17 l, aż po 19 l po zmianach z 2007 r. Wiązało się to liftingiem stylistyki, który miał miejsce dwa razy i wiązał się głównie ze zmianą kształtu baku. Zresztą wtedy modyfikacji było znacznie więcej niż tylko silnika i baku. Zwiększył się nieco rozstaw osi (z 1420 mm do 1435 mm), co wpłynęło nieco na wymiary motocykla. Hornet zyskał też większą tylną tarczę hamulcową (240 mm zamiast 220 mm), a jedną z najważniejszych nowości był opcjonalny system ABS, który stał się wyposażeniem standardowym w 2011 r. Wtedy też miała miejsce ostatnia zmiana w układzie hamulcowym, gdyż zaciski pracujące z przodu na dwóch tarczach o średnicy 296 mm w miejsce dwóch tłoczków dostały trzy. Od 2007 r. zmianie uległ też wygląd Hondy CB600F Hornet. Choć praktycznie całkowity brak owiewek oznaczał, że styliści nie mieli wiele pracy, to zmiana okrągłego przedniego reflektora na agresywnie i nowocześnie wyglądający element o opływowym kształcie i z lakierowanymi plastikami po bokach znacząco wpłynęła na prezencję motocykla. Po raz drugi (poprzednio w 2002 r.) zmieniono też kształt baku i tył Horneta. Wikimedia Commons Honda CB900F Hornet Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Aconcagua Honda CB900F Hornet Nazwę Hornet otrzymał też trzeci model oznaczony symbolem CB900F. Co ciekawe, był to powrót tej nazwy, którą nosił już motocykl produkowany w latach 1979-1983. Była to mocna jak na owe czasy maszyna i stylistyce stworzonej z myślą o europejskich klientach. Po raz kolejny Honda CB900F pojawiła się po blisko 20 latach, bo w 2002 r. i powstawała do 2007 r. Hornet z większym silnikiem przypominał wyglądem "600-tkę", która zmieniła się nieco w 2002 r. (generacja PC34 została zastąpiona przez PC36). Bak miał przetłoczenia w tych samych miejscach, ale wyglądał bardziej nowocześnie. To samo można powiedzieć o tylnej części motocykla, która (choć była młodsza tylko o 4 lata) wyglądała zdecydowanie bardziej świeżo i do dziś się znacząco nie zestarzała. Co ważne – mimo dużo większego silnika o pojemności 919 cm3, Hornet w wydaniu CB900F nie był dużo mocniejszy od modelu CB600F. Jego moc maksymalna wynosiła 110 KM przy 9000 obr./min. Zauważalnie wyższy był maksymalny moment obrotowy równy 92 Nm przy 6500 obr./min. Ceny Hondy Hornet Honda Hornet cały czas jest jednym z najpopularniejszych używanych nakedów na rynku. W połączeniu z faktem, że model CB600F produkowany był przez kilkanaście lat, jest w czym wybierać. Starsze egzemplarze sprzed liftingu z 2007 r. kosztują 5-10 tys. zł. Nieco więcej (najczęściej w przedziale 10-13 tys. zł) trzeba wydać na model CB600F. Natomiast egzemplarze wyprodukowane po 2007 r. 