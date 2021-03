Honda H'Ness CB350 może trafić do Europy. Jest potwierdzenie

Podobnie jak one, modele Hondy przypominają maszyny sprzed wielu dekad, a do tego napędzane są silnikami o popularnej w Indiach pojemności 350 cm3. Motocykle te wywołały spore zainteresowanie nie tylko w tym kraju, ale na całym świecie. Wyglądają świetnie, mają wszystko, czego trzeba do codziennego przemieszczania, ale przede wszystkim przyciągają swoim stylem.

– Ponieważ model ten spełnia europejskie przepisy , jest wiele krajów, do których mógłby być eksportowany – powiedział Guleria. – Rozmawiamy z naszą centralą. Model ten jest na rodzimym rynku już trzy miesiące i interesują się nim oddziały Hondy z innych krajów. To jest model "made in India" dla świata. Jest w nim duży potencjał – ocenia.

Zatem teraz decyzja o tym, czy Honda H'Ness CB350 trafi do Europy, należy do japońskiej centrali marki. Mimo braku przeciwskazań technicznych i sporego poruszenia, jakie wywołał ten model, nie jest to prosta sprawa. Bo choć bez wątpienia to fajny (to chyba najlepsze słowo) motocykl i każdy by chętnie się nim przejechał, to pozostaje pytanie, czy równie chętnie by go kupił. Nawet patrząc na wasze komentarze, widać, że wątpliwości te się potwierdzają.