Honda CB350RS to świetnie wyglądający model. Niestety nie kupisz w Polsce

Honda w Indiach pokazała motocykl o stylistyce retro nazwany H'Ness CB350. Prezentuje się on ciekawie i trafia w oczekiwanie indyjskich motocyklistów. Teraz japońska marka idzie za ciosem i prezentuje stylizowaną na scramblera wersję tego nazwaną CB350RS.

Honda H'Ness CB350 powstała, aby rywalizować z motocyklami marki Royal Enfield, a w szczególności z modelem Meteor 350. Co ciekawe, oprócz podstawowej wersji Japończycy przygotowali też kolejną oznaczoną literami RS. Tak jak standardowy CB350 to współczesna wersja klasycznego motocykla sprzed wielu dekad, tak Honda CB350RS idzie w bardziej sportowym kierunku. Brak dużego chromowanego tylnego błotnika i w ogóle mniej chromu powodują że maszyna trafi w inne gusta. Co więcej, Honda zdecydowała się stworzenie motocykla retro, ale z nowoczesnymi akcentami.

Dlatego nie tak łatwo zakwalifikować Hondę CB350RS. Widać jednak, że główną inspiracją były scramblery. Całość wygląda dużo lżej niż w przypadku modelu H'Ness CB350. Jednak z drugiej strony wersji RS do pełnego obrazu scramblera brakuje bardziej terenowych opon. To nadal ma być maszyna do miasta.

Materiały prasowe Honda CB350RS Źródło: Materiały prasowe , Fot: Honda

Bez wątpienia przypadnie ona do gustu osobom, które lubią styl łączący stare z nowym. Tak jak Honda H'Ness CB350 wygląda, jakby wyprodukowano ją kilka dekad temu, tak CB350RS ma detale, które wyraźnie wskazują na współczesne pochodzenie. Są to między innymi tylny błotnik, tylne światło, felgi i opony czy siedzisko. Honda CB350RS jest zatem motocyklem, któremu stylem bliżej do Yamahy XSR.

Za napęd Hondy CB350RS odpowiada ten sam silnik co w modelu H'Ness CB350. Jest to jednocylindrowa jednostka napędowa o pojemności 348 cm3, której maksymalna moc to 21 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 30 Nm. Odmiana RS jest o 2 kg lżejsza i z płynami waży 179 kg. Rama, zbiornik paliwa, zawieszenie i hamulce są w obu motocyklach identyczne.

Podobnie jak w przypadku modelu H'Ness CB350, tak też Honda CB350RS została stworzona z myślą o rynku indyjskim i niestety szanse, że będzie ona dostępna poza Azją, są bliskie zeru.

