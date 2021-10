Cena badania technicznego na SKP. Ile zapłacisz za motocykl, a ile za motorower

W przypadku motocykli obowiązują takie same terminy jak dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t d.m.c. Pierwsze badanie techniczne wykonywane jest do 3 lat od daty pierwszej rejestracji, kolejne po 2 latach (ale nie później niż po 5 latach od pierwszej rejestracji), a następnie co roku. Motocykliści płacą 63 zł, czyli mniej niż właściciele samochód, dla których łączna cena to 99 zł.