Wydechy motocykli mają być cichsze. BMW i KTM zabrały głos

Dla wielu motocyklistów dźwięk ich maszyn to ważna część całego doświadczenia związanego z jazdą. Niezależnie czy mowa o bulgoczących harleyach, czy włoskich sportach agresywnie krzyczących na wysokich obrotach – nie da się ukryć, że jest to ważny element kultury motocyklowej . Z drugiej strony nie każdy użytkownik dróg czy mieszkaniec pobliskiego budynku chce żyć w hałasie wydobywającym się z wydechów.

Na zbyt głośne motocykle zwraca się uwagę w coraz większej liczbie europejskich krajów . W Niemczech powołano specjalną inicjatywę, która ma się zająć tą kwestią, w austriackim Tyrolu na popularnych trasach wprowadzono zakaz jazdy dla motocykli, które generują z rur ponad 95 dB, a we Francji i w Wielkiej Brytanii testowano już rejestratory mierzące poziom dźwięku przejeżdżających pojazdów. O hałasujących jednośladach mówi się też we Włoszech i w Szwajcarii.

W Polsce jeszcze nie zostały podjęte tak daleko idące kroki, ale też nietrudno znaleźć ludzi, którzy narzekają na głośne motocykle. Nic więc dziwnego, że wiele osób spodziewa się zmian w przepisach w najbliższym czasie. Niemcy z Motorrad.de postanowili zapytać wszystkich producentów motocykli, jak się odnoszą do tej kwestii i jakie mają związane z nią plany. W przypadku większości firm skończyło się na wymijającym stwierdzeniu, że jeśli tylko zostaną wprowadzone nowe przepisy i wymogi, to producenci się do nich zastosują.