BMW idzie w modele elektryczne. Zgłosiło 11 nowych patentów

Zaprezentowany w 2019 r. BMW Vision DC Roadster był zapowiedzią elektrycznej przyszłości niemieckich motocykli. Jego nowoczesna stylistyka prezentuje się świetnie, ale posiada też elementy nawiązujące do klasycznych dla BMW dwucylindrowych bokserów. Czy tak będą wyglądały elektryczne motocykle tej marki? Bardzo prawdopodobne, że tak, przynajmniej na początku. Z jednej strony projektanci będą musieli stworzyć coś podkreślającego nowoczesną technologię, a z drugiej musi być widoczne to, że mamy do czynienia z BMW.

Ciekawa jest też informacja dotycząca dwóch pozostałych patentów – odnoszą się one do CE02 i CE04. To najprawdopodobniej oznacza kolejne odsłony elektrycznego skutera BMW C Evolution. Dziś przeciera on szlaki dla przyszłych niemieckich jednośladów na prąd. I trzeba przyznać, że robi to bardzo dobrze. Duży skuter wydaje się właśnie tym typem, do którego napęd elektryczny pasuje najlepiej. Zapewnia dobre osiągi, a z drugiej strony duża masa związana z akumulatorami nie jest zaskakująca. Nic dziwnego, że BMW planuje kolejne odsłony tego modelu (może również innej wielkości).