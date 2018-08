Wycięty DPF, cofnięty licznik. Takie auta trafiają na rynek wtórny

Tylko w pierwszej połowie tego roku na sprzedaż wystawiono 1,2 mln samochodów używanych. Większość z nich wymaga sporych inwestycji, by powrócić do akceptowalnego stanu. Najczęściej usterki wynikają z "kreatywności" poprzedniego właściciela.

Rocznie importujemy ponad milion samochodów używanych, a średnia ich wieku ciągle przekracza 11 lat. Polacy dalej często wybierają silniki wysokoprężne, które może i odwdzięczają się niskim zużyciem paliwa, lecz wymagają droższego serwisu oraz specyficznych warunków użytkowania. Nie lubią ciągłej jazdy w mieście na krótkich odcinkach. Wtedy właśnie zapycha się filtr DPF, którego pozbywają się kierowcy . Regenerowany element – w zależności od auta – kosztuje nawet kilka tys. zł. Taniej jest go po prostu wyciąć.

Jeśli 70 proc. aut jest w złym stanie, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że wymarzony samochód jest wrakiem. Takie pojazdy pojawiają się w ogłoszeniach częściej, niż te, które wymagają jedynie serwisu klimatyzacji. Kolejne pozycje na liście grzechów to próba sprzedaży aut z cofniętym licznikiem, a także egzemplarze popowodziowe (co przekłada się na problemy z elektryką), po poważnych wypadkach czy złożone z części różnych samochodów.

Listę zamyka niedziałająca klimatyzacja. Nie daj się nabrać na ogłoszenia twierdzące, że "klima" jest wyłącznie "do nabicia". Uzupełnienie czynnika z roku na rok jest coraz droższe, a jego brak może maskować większe awarie – niesprawność kompresora czy nieszczelność całego układu.

By w ogóle dociekać swoich praw po zakupie, trzeba być uważnym już podczas podpisywania umowy. Handlarze często korzystają z umowy "na niemca". Nie są oni właścicielami pojazdu, jedynie podstawiają umowę z poprzednim kierowcą. Podpisanie takiego blankietu to już proszenie się o kłopoty. Nie tylko sprzedawca umywa ręce, ale i jesteśmy zamieszani w fałszowanie dokumentów. Grozi za to nawet 5 lat pozbawienia wolności