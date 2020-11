Voxan ustanowił 11 rekordów prędkości. Ale to nie jest ich ostatnie słowo

Z powodu pandemii koronawirusa Voxan musiał mocno zmodyfikować swoje plany dotyczące bicia rekordów prędkości. Zamiast na słonej równinie Uyuni w Boliwii próby wykonywano na pasie startowym lotniska we francuskim Châteauroux. Choć ma on aż 3,5 km długości, to przy takich próbach nie jest to dużo. Zatem bez wątpienia ustanowione rekordy są gorsze, niż byłoby to możliwe, gdyby voxan wattman miał do dyspozycji większy dystans na rozpędzenie się. Zatem już wiadomo, że ekipa ta ma zamiar w przyszłości wrócić do bicia rekordów.