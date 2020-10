Voxan chce pobić aż 12 rekordów prędkości dla motocykli elektrycznych

Podobnie jak model produkcyjny, motocykl przygotowany do bicia rekordów nazywa się Voxan Wattman . A dokładnie to 3 motocykle, bo stworzono 3 różne odmiany: praktycznie zupełnie "gołą", z owiewkami i potężnym nadwoziem mającym minimalizować opory powietrza. Każda z nich jest napędzana silnikiem o mocy 270 kW, czyli 367 KM .

Próby mają być wykonywane wszystkimi 3 wersjami, gdyż w niektórych przypadkach to mniejsza masa może być ważniejsza od opływowego kształtu. Bite (a w kilku przypadkach ustanawiane, bo do tej pory nie było oficjalnych wyników we wszystkich kategoriach) mają być rekordy dla motocykli elektrycznych na 1/4 mili, 1 kilometr i 1 milę. We wszystkich 3 przypadkach ze startu zatrzymanego i startu lotnego. Pozostałe 6 kategorii ma być już większym wyzwaniem, bo tam faktycznie jest konkurencja do pokonania.