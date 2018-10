Volkswagen dopłaci do starszych diesli. 2,4 tys. euro na modernizację silnika

Największy niemiecki producent samochodów zgodził się pokryć 80 proc. kosztów modernizacji starszych samochodów z silnikiem Diesla. Dzięki zmianom auta mają emitować mniej szkodliwych dla człowieka substancji. Rząd Niemiec naciska, by podobne deklaracje złożyło BMW i Mercedes.

Afera Volkswagena pokazała całemu światu, że wiele samochodów wysokoprężnych podczas normalnego użytkowania emituje znacznie więcej zanieczyszczeń , niż wynika z danych fabrycznych. Chodzi nie tylko o wyższą emisję CO2, przyczyniającą się w skali globalnej do efektu cieplarnianego, ale też o tlenki azotu ( NOx ), które są szczególnie niebezpieczne dla wdychających je ludzi. Od dłuższego czasu rząd Niemiec starał się skłonić producentów samochodów do wzięcia odpowiedzialności za produkowane przez auta zanieczyszczenia. W przypadku Volkswagena udało mu się dopiąć celu.

To duży kłopot dla Niemieckiej gospodarki, bo zakazy będą zniechęcać do zakupu i posiadania samochodów z silnikiem Diesla, a produkcja samych jednostek napędowych i osprzętu do nich daje zajęcie tysiącom pracowników. W piątek Angela Merkel spotka się z niemieckimi ministrami transportu, finansów i środowiska, by poszukać rozwiązania tego problemu. Nieoficjalnie mówi się, że rząd będzie chciał skłonić pozostałych niemieckich dużych producentów aut - BMW i Mercedesa - do pokrycia kosztów modernizacji i wymiany ich aut.