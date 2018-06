Unia chce zmiany przepisów o OC. Najważniejsze postanowienia dyrektywy komunikacyjnej

Od kilku lat ubezpieczenie OC jest dla polskich kierowców drażliwym tematem. Teraz Komisja Europejska zaproponowała kilka zmian w systemie polis komunikacyjnych. W efekcie niektórzy kierowcy będą mogli płacić mniej.

Zniżka z UE

Niedawne propozycje zmian w dyrektywie komunikacyjnej dotyczą trzech głównych kwestii. Pierwszą z nich jest akceptowanie przez zakłady ubezpieczeń zniżek, które zostały wypracowane na terenie innego kraju członkowskiego UE. Chodzi na przykład o to, żeby Polak mogący pochwalić się bezszkodową jazdą w Niemczech, po przeprowadzce do ojczystego kraju nie był anonimowy dla polskiego ubezpieczyciela i zachował zniżki. Będzie to wymagało stworzenia odpowiedniego systemu wymiany danych.