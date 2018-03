UFG podsumował rok 2017 i jest fatalnie. 170 mln zł wypłat, 158 mln zł kar dla kierowców

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja zajmująca się naprawianiem szkód popełnionych przez nieustalonych lub nieubezpieczonych sprawców wypadków, a także karaniem przypadków braku OC pojazdów. W tym drugim UFG jest coraz skuteczniejszy.

Naprawić szkodę

W 2017 roku ponad 170 mln zł kosztowali innych kierowców nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków drogowych . Kwota ta to odszkodowania i świadczenia, które finansowany ze składek ubezpieczycieli UFG wypłacił ofiarom takich wypadków. W całym minionym roku UFG zlikwidował 7,9 tys. szkód, a wypłacił odszkodowania za ponad 5,3 tys. szkód. 20 proc. z nich dotyczyła wypadków spowodowanych przez nieustalonych kierujących, zaś pozostałe 80 proc. - przez nieubezpieczonych sprawców .

Zdecydowanie z nieubezpieczonymi

Drugie zadanie UFG to sprawdzanie, czy posiadacze pojazdów mają również obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. W 2017 r . Fundusz zarejestrował ponad 98 tys. zawiadomień dotyczących braku OC i w oparciu o te sprawy wystawił 79,9 tys. wezwań o zapłacenie kary - o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ci, którzy zaniedbali swój obowiązek, muszą liczyć się ze sporym wydatkiem. Jest on zależny od czasu bez posiadania polisy. Właściciel samochodu osobowego, który nie posiadał OC przez maksymalnie 3 dni, zapłaci 840 zł. Jeśli przerwa w OC wynosiła od 4 do 14 dni, kara będzie opiewać na 2100 zł. Jeśli okres bez OC był dłuższy niż 14 dni, należy się pełna kwota kary - 4200 zł. W przypadku innych pojazdów kwoty to odpowiednio: 140 zł, 350 zł i 700 zł. Właściciele ciężarówek i autobusów płacą 1260 zł, 3150 zł i 6300 zł.