Policja podsumowała bezpieczeństwo na drogach w 2017 roku. Tak dobrze jeszcze nie było

Spadek liczby wypadków i ich ofiar, a także zatrzymanych przez policję nietrzeźwych kierowców – tak w liczbach prezentuje się rok 2017. Jest świetnie? Na pierwszy rzut oka tak, ale jeśli zestawimy polskie dane z europejskimi, nie jest już tak kolorowo.

Lepiej niż kiedykolwiek

Od czasu popularyzacji samochodu jako osobistego, a dla wielu osób również podstawowego, środka transportu tak dobrze nie było. Komenda Główna Policji wyliczyła, że w 2017 roku doszło do 32 705 wypadków, w których 39 394 osób zostało rannych, a zginęło 2810 . W porównaniu z rokiem 2016 liczba wypadków spadła o 2,8 proc., rannych o 3,4 proc., a ofiar śmiertelnych o 7,1 proc.

Sytuacja wygląda szczególnie dobrze, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków. Wartość ta od dawna nie była tak niska. Wystarczy wspomnieć, że dziesięć lat wcześniej, w 2007 roku, na drogach zginęły aż 5583 osoby. Do tej pory najlepszym rokiem był 2015, gdy wypadki drogowe pociągnęły za sobą 2938 ofiar. To o 4,5 proc. więcej niż w roku 2017.

Lepiej było również pod względem liczby pijanych kierowców. W 2017 roku policjanci w całym kraju przeprowadzili 17,8 mln kontroli trzeźwości . To o 110 tys. mniej niż w 2016 roku. Wykryto 109 405 nietrzeźwych kierujących, więc pozytywny wynik miało 0,61 proc. kontroli trzeźwości . W 2016 roku policja przyłapała 115 635 nietrzeźwych kierujących.

Nie oznacza to jednak, że pod tym względem w 2017 roku właściwie nie było poprawy. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy stwarzają przecież największe zagrożenie, to okaże się, że liczba kierujących w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 prom.) spadła o 19 proc., a liczba kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 prom.) w porównaniu z rokiem 2016 jest niższa o 8 proc.