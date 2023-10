Test: Moto Guzzi V100 Mandello - stworzyć flagowca

Dla mnie to jeden z najlepiej wyglądających motocykli na rynku i dowód na to, że warto zerwać z tradycją. Choć pozostałe motocykle Moto Guzzi też należy zaliczyć do tych urodziwych, to Włosi udowodnili, że da się inaczej, bez wciskania stylu retro na siłę. Choć Moto Guzzi V100 Mandello prezentuje się świetnie w każdym wydaniu, to srebrno-zielone malowanie odmiany S powoduje, że tak jak wygląd oceniam na 10/10, tak w tych barwach jest to 11/10.