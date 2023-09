Test: Honda CL500 - bez dodatków ani rusz

CL500 wyceniony jest na 32 200 zł, co jest całkiem niezłą ofertą, ale by przyciągał wzrok, trzeba wyłożyć nieco więcej. Widoczne na zdjęciach białe elementy (+podnóżki) to kwestia ok. 2400 zł. Pakiet travel (dodaje gniazdo zasilania, sakwę i stelaż, tankpad, regulowaną dźwignię hamulców i podgrzewane manetki) wyceniono na ok. 3200 zł. Niby da się to przełknąć, ale już za 33 tys. zł otrzymamy bardziej zorientowanego na przygody CL500.