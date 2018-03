Styczeń i luty pod kreską. Rok 2018 fatalnie rozpoczął się na drogach

Dwa miesiące temu wydawało się, ze sprawa bezpieczeństwa na drogach idzie w dobrym kierunku. Niestety, dane za dwa pierwsze miesiące 2018 r. nie są optymistyczne. Jest gorzej pod każdym względem.

Nie jest dobrze również w kwestii trzeźwości zmotoryzowanych. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2018 r. policjanci przyłapali 12 647 osób na prowadzeniu po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających. W porównywalnym okresie 2017 r. było to 12 518 osób. Zwiększyła się liczba prowadzących pojazdy mechaniczne po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 prom.) - z 1757 w 2017 r. do 1831 w dwóch pierwszych miesiącach 2018 r. Na szczęście spadła liczba osób, które wsiadały za kierownicę w stanie nietrzeźwości - z 7742 w r. 2018 do 7317 w r. 2018.