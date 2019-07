Porównujemy: korzyści płynące z kupna używanego auta z instalacją LPG oraz kupna auta i montażu instalacji we własnym zakresie

Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce na koniec 2017 roku zarejestrowanych było około 2,36 mln aut zasilanych LPG. Największy udział gazu płynnego dotyczy najstarszej grupy wiekowej - aut liczących sobie przeszło 20 lat. W najmłodszej grupie wiekowej, obejmującej auta młodsze niż czteroletnie, LPG napędzanych jest tylko 4 proc. zarejestrowanych w Polsce pojazdów. Skutkuje to dużą dostępnością aut z rynku wtórnego. Kupno auta z zamontowaną instalacją gazową wydaje się więc być rozwiązaniem mniej problemowym, niż kupno auta bez instalacji i jej późniejszy montaż w serwisie. Przecież dostajemy gotowe rozwiązanie, które powinno odjąć nam dodatkowych czynności. Czy aby na pewno?

Korzystanie z instalacji przystosowującej pojazd do zasilania LPG (mieszaniną propan – butan), wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Instalacja w pojeździe przeznaczonym do sprzedaży jest często przedstawiana jako dodatkowy atut i karta przetargowa podczas zakupu. Dodatkowo perspektywa generowania oszczędności na paliwie już od dnia zakupu, potencjalnie czyni taką ofertę bardziej atrakcyjną. Jednak proces dalszej eksploatacji auta z instalacją gazową, niepewnego pochodzenia lub montażu, może okazać się dużo bardziej kosztowny.

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, jak wyglądała dotychczasowa eksploatacja samochodu z instalacją LPG. Brak wiedzy o dotychczasowej eksploatacji i serwisie instalacji LPG, wymaga zwrócenia uwagi na kilka innych kwestii. Warto upewnić się w jakim serwisie wykonany był montaż instalacji, oraz na komponentach, którego producenta. Auto z poprawnie zamontowaną instalacją, powinno posiadać w dowodzie rejestracyjnym stosowny wpis, o dodatkowym alternatywnym źródle zasilania. Brak tego wpisu, pomimo wyposażenia auta w instalację gazową to jasny sygnał, że instalacja nie została założona zgodnie ze sztuką. Sytuacja ta rodzi problem nie tylko w eksploatacji pojazdu, gdzie za poprawną pracę odpowiada odpowiednie wykalibrowanie instalacji przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Problemem będzie też dla nowego właściciela pierwsze badanie techniczne. Zgodnie z najnowszymi aktami prawnymi, auto wyposażone w instalację LPG przy wcześniejszym braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, nie może przejść badania technicznego z wynikiem pozytywnym.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest stan butli gazowej. Każda butla LPG podlega pod Urząd Dozoru Technicznego. Do nowej butli załączone jest zaświadczenie, które gwarantuje jej bezproblemową eksploatację przez 10 lat. Bez tego zaświadczenie pojazd nie przejdzie badań technicznych. Po tym czasie należy wymienić butlę na nową, bądź poddać starą butlę dodatkowym badaniom w UDT, przy czym pierwsza opcja jest bardziej opłacalna.

Zupełnie inaczej ma się sytuacja z autami, które nigdy nie były wyposażone w instalację LPG. Kupno takiego pojazdu daje możliwość podjęcia decyzji o rodzaju instalacji, którą chcemy założyć oraz o miejscu montażu tego alternatywnego źródła zasilania. Warto oddać auto w ręce specjalisty z odpowiednią wiedzą i zapleczem technicznym. Dodatkowym atutem montażu nowej instalacji jest zerowy czas jej eksploatacji, a także okres ochrony gwarancyjnej. Nie bez znaczenia jest też fakt, serwisu pogwarancyjnego, na który będziemy mieli wpływ już od pierwszych dni po montażu. Posiadając instalację od nowości mamy gwarancję poprawnego serwisu. Skutkuje to późniejszym zmniejszeniem kosztów obsługi nie tylko samej instalacji, ale także podzespołów jednostki napędowej. Minusem tego rozwiązania jest oczywiście cena założenia instalacji LPG do pojazdu. Cena ta jest głównie uzależniona od rodzaju jednostki napędowej oraz jej pojemności. W ostatnim czasie da się zauważyć spory spadek kosztów montażu instalacji z wtryskiem gazu w fazie ciekłej. Owszem, cena tego rodzaju instalacji jest wciąż wyższa, niż w przypadku montażu instalacji sekwencyjnej. Wtrysk gazu w fazie ciekłej ma jednak wiele zalet. Wyklucza montaż dodatkowych urządzeń zabezpieczających silnik oraz ingerencję w układ chłodzenia. Dodatkowo jazda takim pojazdem odbywa się praktycznie wyłącznie na paliwie gazowym.

Wybierając między zakupem używanego auta z LPG, a samochodem z myślą o montażu gazu trzeba przeanalizować wiele czynników. Kupno auta używanego z instalacją LPG na pierwszy rzut oka wydaje się być rozwiązaniem prostszym i dającym oszczędności już od samego początku użytkowania. Jednak brak możliwości wyboru rodzaju instalacji, brak kontroli nad serwisem i poprawną eksploatacją układu LPG bardzo często przyczynia się do zwiększenia kosztów utrzymania pojazdu zamiast ich zmniejszenia. W sytuacji kiedy zakładamy inwestycję w samochód na wiele lat, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie kupno auta bez instalacji gazowej i jej samodzielny montaż w wyspecjalizowanym serwisie. Umożliwi dobór instalacji do naszego auta, a także zapewni ochronę gwarancyjną układu. Zyskamy również pełną kontrolę nad serwisem, co bezpośrednio przełoży się na stałe zmniejszenie kosztów utrzymania pojazdu przez długi czas eksploatacji. Mimo początkowo długiej amortyzacji tego rozwiązania, w perspektywie długofalowej montaż nowej instalacji LPG da nam dużo pewniejszą kontrolę nad czynnikami, od których zależy czy jazda takim autem będzie przynosić realne oszczędności.