Bimota dołączy do WorldSBK. Zastąpi w mistrzostwach Kawasaki

Taki ruch to chęć wyraźnego pokazania, że Bimota ma być czymś więcej niż motocyklową egzotyką. Pierwszy model Tesi H2 właśnie taki był (bazował na również dość egzotycznym i rzadkim Kawasaki H2), ale miał on jedynie zwrócić uwagę na powracającą do życia markę. Modele KB4 czy Tera już należą do bardziej popularnych segmentów. Starty w WSBK mają dodatkowo rozreklamować Bimotę.