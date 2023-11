Test: Kawasaki Z900RS - nowy stary naked

Współczesny napęd i podwozie

Choć na pierwszy rzut oka trudno to zauważyć, to Kawasaki Z900RS to po prostu naked Z900 przebrany we wspomniane oldschoolowe "ciuchy". Pod spodem jednak mamy tę samą ramę i (co najważniejsze) ten sam napęd. No dobrze - prawie ten sam, bo o nieco ściętych osiągach, a raczej zmienionej charakterystyce.