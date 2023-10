Test: Honda CB650R - nowe z odrobiną starego

Nie twierdzę, że to motocykl sportowy bez owiewek. Nadal bez wątpienia jest to naked, ale z tej bardziej agresywnie nastawionej półki. Skoro ma być retro, to porównałbym go do café racerów sprzed wielu dekad. W końcu ich genezą było tworzenie jednośladów o sportowym charakterze i wykorzystywanych do ścigania się - głównie po publicznych drogach.