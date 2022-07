Test: Kawasaki Z650RS - styl retro, uproszczony

Oczywiście za takie doznania wzrokowe trzeba zapłacić, dokładnie 41 800 zł, czyli ok. 5 tys. zł więcej niż w przypadku Z650. Jest to co najmniej uzasadniona dopłata, biorąc pod uwagę "urodę" nakeda. Konkurencja wycenia się bardzo podobnie: Yamaha XSR700 to ok. 39 tys. zł. To niski próg wejścia do klasy retro, biorąc pod uwagę ceny np. Triumphów.