Test: Yamaha XSR 900 - dobra jak rodzina MT, ale o wiele ładniejsza

Nie zwracajcie tylko uwagi na wydech - niby go ukryto pod motocyklem, ale nie wyszło to do końca rewelacyjnie. Lusterka też składają się na świetny image, lecz irytują w korkach. Odnoszę wrażenie, że lepiej to rozwiązano w XSR 700. No i siedzenie – niskie, umieszczone 810 mm nad ziemią, wcinające się w linię jednośladu. Inżynierowie chcieli, by siedziało się "w", a nie "na" motocyklu. Tak rzeczywiście jest, ale po godzinie poczujecie jak oszczędne jest wykończenie siedziska. Sama pozycja jest nieco pochylona do przodu, ale mimo to wygodna.