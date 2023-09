Test: Honda CB750 Hornet - brzydkie kaczątko

Wielki powrót, czy wielki zawód?

Tak, wygląd nowego Horneta może zniechęcić trochę osób, ale jeśli się go przełknie, to moim zdaniem bliżej mu do tego pierwszego. Naked Hondy jeździ świetnie i szczególnie do miasta trudno znaleźć równie dobrą propozycję. Tym bardziej jeśli popatrzymy na cenę. Za wersję podstawową trzeba zapłacić tylko 36 400 zł. Nawet jeśli dorzucić do tego quickshifter, to jest tanio. Dla porównania debiutujące w tym samym czasie Suzuki to wydatek 41 900 zł. Co prawda tam quickshifter jest w cenie, stylistyka jest ciekawsza, a cały motocykl bardziej dojrzały, jednak gdy uwzględni się różnicę w cenie, to walka oo klienta między tymi maszynami staje się bardziej wyrównana.