Debiutuje Suzuki GSX-8S. To naked, jakiego było trzeba

Praktycznie przy każdym elemencie – silniku, ramie, podwoziu – Suzuki powtarzało to samo. GSX-8S to motocykl, który ma być bardzo uniwersalny. To właśnie cecha, za którą kocham nakedy średniej klasy. I właśnie dlatego są one tak popularne. Choć większość życia spędzają w mieście, to sprawdzają się też na krętych bocznych drogach, a nierzadko wykorzystywane są do turystyki. W końcu jeśli ktoś tylko okazjonalnie jedzie gdzieś dalej, to niekoniecznie będzie chciał kupić drugi motocykl w tym celu. Dlatego Suzuki GSX-8S od początku zostało zaprojektowane z myślą o tym, że właściciel będzie chciał zamontować kufry, a pasażer musi mieć komfortową pozycję podczas dłuższej jazdy.