Test: Suzuki GSX-S950 – zaskakująco sensowne

Oczywiście nie jest to przypadek i (jak często w świecie motocykli) oznacza to, że te złote są lepsze i regulowane, a te mniej rzucające się w oczy już nie. I faktycznie, oprócz mocy, to właśnie zawieszenie jest tym, co najmocniej różni te dwa motocykle. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest to maszyna dla początkujących (lub po prostu mniej doświadczonych) motocyklistów, nie jest to problemem. Prowadzeniu się GSX-S950 nie można wiele zarzucić (o tym, co można, za chwilę, ale nie wynika to z samego zawieszenia), a po prostu GSX-S1000 jest w tej kwestii jeszcze lepsze.