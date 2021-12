Test: Suzuki GSX-S1000 – japoński robot na kołach

Jednostka napędowa to oczywiście typowo dla Suzuki czterocylindrowa rzędówka. Jej pojemność to 999 cm3, z których wyciśnięto 152 KM dostępne przy 11 000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy natomiast wynosi 106 Nm przy 9250 obr./min. Może nie są to rekordowe wartości, ale bez dzięki nim GSX-S1000 jest jednym z mocniejszych nakedów na rynku. Co najważniejsze – jeśli ktoś nie patrzy na liczby, to nie będzie miał na co narzekać. Zapas mocy jest spory i pozwala na naprawdę dynamiczną jazdę.