Suzuki pokazało GSX-S950. Znamy polskie ceny "litra" pod kategorię A2

Za napęd Suzuki GSX-S950 odpowiada ten sam czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 999 cm3, co w modelu GSX-S1000. Jednak w tym przypadku zamiast 152 KM i 106 Nm do dyspozycji kierowcy jest 95 KM i 92 Nm. Dodatkowo motocykl ten może zostać zdławiony o połowę do wymagań kategorii A2. Po uzyskaniu uprawnień pełnej kategorii A można taką maszynę odblokować do pełnych 95 KM.