Nowa Yamaha MT-10 też w wersji SP. Ma zawieszenie nowej generacji

Kierowca może wybrać jeden z trzech trybów automatycznych oraz trzech manualnych, które sam może wcześniej ustawić. A-1 jest najbardziej sportowym i przeznaczonym do dynamicznej jazdy po krętych drogach. A-2 to opcja do szybkiej autostradowej jazdy. Natomiast A-3 to komfortowe ustawienie do spokojnej turystyki i zapewniające najlepszą stabilność.