Potężny turystyczny naked. Debiutuje KTM 1290 Super Duke GT

KTM 1290 Super Duke GT to turystyczny naked. Otrzymał on boczne kufry i szybę. Nadal nie ma za to owiewek. Na pewno będzie ich brakować przy porównaniu z konkurencją, ale z drugiej strony w praktycznie przecież naprawdę wielu motocyklistów doposaża swoje nakedy właśnie tak, jak ma to miejsce w przypadku nowego KTM-a i bez problemu wykorzystuje je do dalszych wyjazdów.